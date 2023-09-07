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Оккупанты ударили по Запорожскому району из баллистики, - ОВА

Запорожье , Четверг 07 сентября 2023 11:17
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Оккупанты ударили по Запорожскому району из баллистики, - ОВА Фото: обстрел Запорожского района из баллистики устроила РФ 7 сентября (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты обстреляли Запорожский район в четверг, 7 сентября. Враг для удара использовал баллистическое вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"Враг атаковал Запорожский район. Предварительно известно об ударе баллистическим вооружением", - рассказал глава региона.

По его словам, на место уже отправились все соответствующие службы.

"Оставайтесь в укрытиях и не игнорируйте уведомления об опасности!" - добавил Малашко.

Обстрелы Запорожья

Запорожье с постоянной периодичностью обстреливает Россия после масштабного вторжения в Украину, используя различные виды вооружения.

Этот обстрел - второй за два последних дня. Буквально вчера, 6 сентября, оккупанты обстреляли один из районов Запорожья, в результате чего ранения получили два работника предприятия.

Напомним, Россия впервые использовала баллистику для ударов по Киеву в январе 2023 года. Столицу враг атаковал ракетами зенитного комплекса С-400. А с начала вторжения оккупанты для ударов по Украине используют три вида баллистики - "Точка-У", "Искандер-М" и зенитные комплексы С-300 и С-400.

Проблема заключается в том, что украинская ПВО не может эффективно сбивать этот вид ракет. Подробнее о них - читайте в материале РБК-Украина.

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