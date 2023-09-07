ua en ru
Чт, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За сутки бойцы ВМС уничтожили два российских катера

Украина, Четверг 07 сентября 2023 11:01
UA EN RU
За сутки бойцы ВМС уничтожили два российских катера Фото: катера РФ уничтожили бойцы ВМС на утро 7 сентября (wikipedia org)
Автор: Наталия Гурковская

На утро четверга, 7 сентября, украинским бойцам Военно-морских сил удалось уничтожить за сутки два катера российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС Украины.

"За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины уничтожены 24 оккупантов, 2 катера, 2 артиллерийские системы, 2 единицы автомобильной техники и 17 квадрокоптеров", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине

По данным на утро четверга, 7 сентября, с начала российского вторжения ВСУ уничтожили 19 кораблей и катеров. В частности, один из российских катеров был уничтожен 3 сентября.

Как ранее рассказывал вице-адмирал Алексей Неижпапа, среди уничтоженных судов и катеров - большой десантный корабль, а также катера типа "Серна" и "Раптер".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Предупредил о вторжении и обещает вернуть Крым: что известно о Буданове и его прогнозах
Предупредил о вторжении и обещает вернуть Крым: что известно о Буданове и его прогнозах
DAILY
До Крыма и дальше. Какие ракеты могут изменить ход войны и почему Запад их еще не дал Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина До Крыма и дальше. Какие ракеты могут изменить ход войны и почему Запад их еще не дал Украине