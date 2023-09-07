США объявили о новом пакете военной помощи для Украины
Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины, сумма которого составляет 600 млн долларов.
Об этом заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Сегодня Департамент объявляет о новом пакете военной помощи для помощи Украине в битве с Россией. Пакет, на 600 млн долларов, включает в себя оборудование для усиления противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие возможности", - заявила она.
В новый пакет военной помощи США Украине войдут:
- оборудование для поддержания и интеграции систем ПВО Украины;
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 105-мм артиллерийские снаряды;
- средства радиоэлектронной борьбы и противодействия радиоэлектронной борьбе;
- боеприпасы для разрушения препятствий;
- оборудование для разминирования;
- поддержка и оборудование для обучения, технического обслуживания и поддержания.
Военная помощь Украине от США
США регулярно выделяют пакеты помощи Украине. Так, 14 августа Штаты выделили новую поддержку в 200 млн долларов. В нее вошли боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и многое другое.
Wall Street Journal сообщило, что администрация Джо Байдена и ее союзники в Европе разрабатывают планы по долгосрочной военной помощи Украине.
При этом вчера Соединенные Штаты выделили для Украины новый пакет помощи, стоимость которого составляет более 1 млрд долларов.
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