Не только ракетные атаки. В Воздушных силах спрогнозировали вероятные сценарии на осень

Россия может готовить к массовым обстрелам Украины осенью. Оккупанты будут использовать не только ракеты, но и "Шахеды" собственного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Стоит ожидать, что враг не откажется от своих планов бить в осенне-зимний период по определенным объектам критической инфраструктуры. Возможно использование ракет еще старых советских таких как Х-22, возможно, С-300 для нанесения ударов по прифронтовым территориям" - сказал Игнат.

Он предположил, что более новое вооружение, высокоточные ракеты, враг, вероятно, будет использовать для ударов вглубь Украины. Также спикер считает, что россияне могут сосредоточить на ударных дронах.

"Все-таки, пожалуй, больше враг сосредоточит внимание на производстве БПЛА типа "Шахед". Есть уже у них возможности у себя их складывать. Поэтому, пожалуй, будут наращивать именно "Шахеды" и будет больше появляться "Шахедов", чтобы атаковать нашу критическую инфраструктуру. Таких сценариев следует ожидать и готовить средства противодействия", - добавил спикер.

Массовые обстрелы Украины

Прошлой осенью и зимой российские захватчики массово обстреливали Украину. Оккупанты использовали ракеты разных типов и дроны-камикадзе иранской разработки.

Главной целью захватчиков было обесточить Украину, поэтому оккупанты обстреливали важные энергетические объекты. Из-за массовых повреждений по всей Украине действовали отключения света.

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Вчера президент Владимир Зеленский провел ставку по подготовке к зиме.

Чего ждать украинцам осенью и зимой, будут ли отключения света - читайте в материале РБК-Украина.

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