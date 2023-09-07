ua en ru
Чт, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Коломойскому объявили подозрение за хищение денег ПриватБанка

Четверг 07 сентября 2023 15:25
UA EN RU
Коломойскому объявили подозрение за хищение денег ПриватБанка Фото: Игорь Коломойский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Бывшему конечному бенефициарному владельцу "ПриватБанка" сообщено о подозрении в хищении более 9,2 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Согласно данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об олигархе Игоре Коломойском.

В частности о подозрении в хищении средств "ПриватБанка" сообщено еще 5 лицам - бывшим работникам банковского учреждения.

"В рамках досудебного расследования установлено, что в течение января - марта 2015 года один из владельцев "ПриватБанка" с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка разработал преступный план завладения средствами банковского учреждения", - пишет пресс-служба.

Как пишет САП, для реализации преступления подозреваемый привлек еще 5 работников банка среди которых:

  • глава Правления ПАО КБ "ПриватБанк";
  • заместитель руководителя направления - директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк";
  • заместитель главы Правления "ПриватБанка" - директор казначейства;
  • начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства и заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса ПАО КБ "ПриватБанк".

В чем заключалась схема?

Схема заключалась в искусственном создании обязательства банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд грн за якобы обратный выкуп облигаций по завышенной стоимости, путем подделки документов.

Более 446 млн гривен были легализованы путем перечисления под видом операций по купле-продаже ценных бумаг на личный счет Коломойского через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями. В дальнейшем они были внесены в уставный капитал банка с целью выполнения требований Программы финансового оздоровления "ПриватБанка".

Остальными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Коломойскому объявили подозрение за хищение денег ПриватБанка

Фото: схема (t.me/sap_gov_ua)

"Действия всех разоблаченных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ст. 191, 209, 366 УК Украины, в зависимости от роли каждого участника преступной схемы. Досудебное расследование продолжается", - добавляет САП.

Не первое подозрение

Утром 2 сентября СБУ сообщила о подозрении олигарху в отмывании крупной суммы средств путем вывода за границу. В частности подозрение было объявлено по двум статьям УК Украины:

  • ст. 190 - мошенничество;
  • ст. 209 - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

В тот же день олигарху была избрана мера пресечения - его арестовали с возможностью внесения залога в 500 млн гривен. В то же время адвокаты Коломойского заявили, что "никто не будет вносить залог".

Больше о том, что известно о Коломойском и почему его арестовали, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ САП Игорь Коломойский
NEWS
Выезд из Украины для женщин на воинском учете ограничат, - нардеп
Выезд из Украины для женщин на воинском учете ограничат, - нардеп
DAILY
До Крыма и дальше. Какие ракеты могут изменить ход войны и почему Запад их еще не дал Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина До Крыма и дальше. Какие ракеты могут изменить ход войны и почему Запад их еще не дал Украине