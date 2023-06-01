Пакет помощи от США и планы повысить тариф на воду в Украине: новости за 31 мая

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, в который войдут новые ракеты. Тем временем украинские власти хотят повысить тариф на воду.

Более детально о том, что произошло в среду, 31 мая, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

США объявили очередной пакет военной помощи для Украины

Соединенные Штаты Америки (США) объявили очередной пакет военной помощи для Украины. Его стоимость оценивается в 300 млн долларов.

С полным содержанием нового американского пакета помощи можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

Ждем 14 июня. В Украине решили повысить тариф на воду, но не с первой попытки

В Украине взялись за повышение тарифов на воду. Нацкомиссия которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассматривала возможность повышения уже с 1 июня, но вопрос пока отложили на две недели.

Тарифы на холодную воду устанавливаются отдельно для каждого водоканала. Поэтому в зависимости от региона цены могут отличаться.

Показали работу ПВО в соцсетях. В Киеве разоблачили еще девять "блогеров"

Правоохранители разоблачили еще девять жителей Киева, показавших в соцсетях работу противовоздушной обороны во время массированных атак РФ. Их передадут СБУ.

Полиция установила, что "блогеры" снимали на камеру работу ПВО во время атак врага, а затем выложили видео в социальных сетях. Таким образом они раскрыли специфику противовоздушной обороны.

Президент ЕК призвала предоставить Украине дальнобойное оружие

Россия начала неспровоцированную войну против Украины. Чтобы выровнять на поле боя разрыв в дальности, союзники должны предоставить ВСУ дальнобойное вооружение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ситуация летом будет напряженной. В "Укрэнерго" рассказали, будут ли отключать свет

Летом Украина может столкнуться с определенным дефицитом электроэнергии. Однако отключения потребителей постараются избежать, рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий .

"Я бы не говорил о каких-то неотвратимых отключениях или тем более блекаутах. Ситуация будет действительно напряженной в течение лета с точки зрения баланса в энергосистеме, но мы будем использовать все инструменты для того, чтобы никаких отключений потребителей в течение этого периода не допускать", - сказал он.

Зеленский назначил главу Одесской ОВА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Олега Кипера на должность главы Одесской областной военной администрации.

"Назначить Кипера Олега Александровича главой Одесской областной государственной администрации", - сказано в указе главы государства.