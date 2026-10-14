Правительство хочет сократить бронирование в ОПК до 85%: как реагируют в отрасли

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13 октября правительство приняло постановление "О некоторых вопросах организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время", а проценты бронирования будут дорабатывать еще пять дней. Накануне обсуждали сокращение квоты для ОПК со 100% до 85%, против чего выступили представители отрасли.

РБК-Украина собрало главное и поговорило с представителями оборонных компаний о том, как смена квот может повлиять на производство.

Главное:

Решение правительства: 13 октября Кабмин принял постановление о бронировании с однодневной доработкой, а в части процента бронирования – с пятидневной.

13 октября Кабмин принял постановление о бронировании с однодневной доработкой, а в части процента бронирования – с пятидневной. Квоты: обсуждали снижение квоты для ОПК со 100% до 85% и для коммунальной сферы с 75% до 60%.

обсуждали снижение квоты для ОПК со 100% до 85% и для коммунальной сферы с 75% до 60%. База для расчета: от идеи исключить из нее работников с отсрочкой отказались.

от идеи исключить из нее работников с отсрочкой отказались. Реакция отрасли: Совет оружейников, NAUDI и компании выступают против сокращения, а по оценке Совета оружейников, работники ОПК составляют не более 10% всех забронированных.

Что известно о решении Кабмина

Последнее подтверждение критичности бизнеса в Украине, благодаря которому компании могут бронировать мужчин, состоялось в сентябре этого года. Однако в октябре Правительство снова подняло тему бронирования. Теперь – с угрозой снижения квоты для оборонки и критической инфраструктуры.

На заседании 13 октября правительство приняло постановление "О некоторых вопросах организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время", сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, документ приняли с однодневной доработкой, а в части процента бронирования – с пятидневной. Информацию о пятидневной доработке подтвердили и источники РБК-Украина.

"Это очень чувствительная тема, поэтому решили взять больше времени для согласования размера процентов", – объяснил собеседник РБК-Украина в правительстве.

За день до этого, 12 октября, стало известно об инициативе , которую обсуждали в правительстве. А ей предшествовало обсуждение сокращения квот бронирования в ОПК – со 100% до 85%, против чего ожидаемо выступили представители отрасли.

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Впоследствии оказалось, что речь идет не только об "оборонке", но и о критической инфраструктуре. А в коммунальной сфере предлагают сократить долю бронирования с 75% до 60%. Такая инициатива натолкнулась на критику и среди бизнес-сообщества.

Еще одной идеей было изменить подход к исчислению общей численности военнообязанных на предприятии, от которой вычитается стандартная 50-процентная квота. Из этой базы хотели исключить работников с отсрочкой – студентов, опекунов или многодетных родителей. Впрочем, как сообщают Железняк и источники РБК-Украина, от этой идеи отказались.

Также вероятно, что определением "критичности" предприятий будет заниматься новый спецорган. 12 октября обсуждалось, что для этого при Кабмине создадут Координационный центр из 17 человек – представителей СБУ, ГУР, СВР и Нацполиции.

Как на сокращение квоты реагирует оборонная отрасль

О том, что Минэкономики предлагает снизить квоту бронирования в оборонной отрасли со 100% до 85%, еще 9 октября заявил Игорь Федирко , исполнительный директор Украинского совета оружейников. Министерство экономики и окружающей среды, по его словам, предложило уменьшить квоту для бронирования производителей вооружения.

"По информации из моих источников, в Министерство обороны на согласование поступил соответствующий проект постановления. В нем предлагают установить лимит "не более 85%" для предприятий ОПК, которые Минобороны определило критически важными для функционирования экономики", – сообщил Федирко.

По его словам, норма уже пошла на согласование между министерствами, а производители узнают о ней из полученных документов. Федирко утверждает, что подготовка таких изменений "за спиной отрасли" недопустима. Он призвал Минэкономики объяснить, на каких расчетах основан лимит в 85%, и заявил, что отрасль не поддержит любое снижение квоты.

По оценке Совета оружейников, работники ОПК составляют не более 10% всех забронированных в стране. Среди них – инженеры, технологи, операторы оборудования, специалисты по сборке, испытаниям и ремонту.

Директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский подчеркнул последствия для производства.

"Государство требует от украинского ОПК рекордного масштабирования, но параллельно готовит решение, способное остановить цеха. То есть производствам, где критически не хватает рабочих рук, предлагают собственноручно выбрать 15% специалистов – инженеров, технологов, сборщиков – и отдать их с производства", – отметил он.

NAUDI заявила о требовании к Минэкономики отозвать "вредительский" проект постановления о снижении квоты бронирования для ОПК до 85%.

"Это предложение напрямую угрожает национальной безопасности Украины, подрывает обороноспособность нашего государства и может сорвать производство и разработку вооружения, а также сорвать выполнение действующих оборонных контрактов", – заявили в ассоциации.

По утверждению NAUDI, оборонная промышленность ежегодно поставляет Силам обороны оружия и техники на более чем 10 млрд долларов, а на каждого работника приходятся десятки тысяч долларов готовой продукции.

"Несмотря на российские удары и вынужденные релокации, производители нарастили выпуск и обеспечивают сверх потребностей Сил обороны в вооружении. ОПК на сегодня является одной из отраслей экономики, обеспечивающей бесперебойное поступление десятков миллиардов налоговых сборов. Сокращение бронирования грозит потерей специалистов, которые вооружают армию", – добавили в NAUDI.

Потери производства, по мнению ассоциации, могут значительно превысить мобилизационный эффект.

РБК-Украина также опросило нескольких представителей отрасли. В компании "Генерал Черешня" подчеркивают, что для любого оборонного производства бронирование напрямую влияет на способность выполнять производственные планы и контрактные обязательства.

Собеседник из компании отметил, что там четко учитывают каждого работника: более 80% трудоустроенных в компании составляет производство, в частности инженеры, технические специалисты и специалисты производственных линий.

Фото: бронирование для ОПК могут ограничить (Виталий Носач, РБК-Украина)

Производитель не делит работников на более и менее критичных. Главный инженер и R&D-команда чрезвычайно важны, но человек, который работает на сборке или пайке, так же критичен для производства.

Как и другим компаниям, "Генералу Черешне" нужно четкое понимание параметров возможных изменений и того, что могут применить к ней.

"Хуже всего для нас в этой ситуации – то, что мы не понимаем, что вообще может измениться. Ориентироваться на слухи не очень хочется, хочется понимать конкретику", – отметили в компании.

Компания выступает за бронирование 100% своих сотрудников. Собеседник цитирует данные руководителя Совета оружейников Игоря Федирко, по которым количество забронированных в ОПК, подпадающих под понятие мобилизационного потенциала, составляет менее 10%.

Оборонная индустрия, подчеркивают в “Генерале Черешне”, сейчас важнее всего для обороноспособности страны, поэтому в компании хотели бы сохранить полную квоту без каких-либо ограничений по бронированию.

Коммерческий директор украинско-британской defence-tech компании Trypillian Виктория Кульчицкая считает противоречивым решение о возможном сокращении бронирования со 100% до 85%, особенно когда государство требует от оборонных предприятий постоянно наращивать производство.

По словам собеседницы, возникает логичный вопрос: по какому принципу компаниям определять, кто из работников важнее, инженер, который разрабатывает продукт, или специалист, который его изготавливает и тестирует.

Она отмечает, что на производстве нет лишниз людей, особенно когда идет речь об узкоспециализированных специалистах. А потеря даже 15% команды может означать гораздо большие потери производственных мощностей.

Кульчицкая подтверждает, что риск для Trypillian существует. Компания инвестирует ресурсы в подготовку специалистов, формирование команд и масштабирование производства, а теперь потенциально может оказаться перед необходимостью самостоятельно определять, кого из этих людей оставить забронированным.

Фото: бронирование в ОПК под угрозой сокращения (Виталий Носач, РБК-Украина)

Если компания потеряет специалистов, ответственных за настройку или испытания дронов, это может задержать поставки военным, а заменить таких людей за несколько недель невозможно.

По словам Кульчицкой, предприятия могут оказаться в ситуации, когда обязательства перед государством остаются неизменными, а возможности их выполнять сокращаются.

Для оборонной промышленности в целом она видит непоследовательность государственной политики. С одной стороны, говорят о необходимости увеличения производства вооружения, технологической независимости и развитии украинского ОПК, с другой, рассматривают решения, которые могут ослабить предприятия, обеспечивающие эти задачи.

Кульчицкая подчеркивает, что потеря 15% работников не означает сокращения производства лишь на 15%: если из производственной цепочки выпадает критический специалист, может остановиться целый процесс.

"Мы не можем одновременно требовать от производителей больше продукции и создавать условия, при которых производить ее становится сложнее", – отметила Кульчицкая.

По ее мнению, прежде чем принимать подобные решения, нужно оценить их реальное влияние на обороноспособность, ведь вопрос не только в том, сколько людей удастся мобилизовать, а и в том, сколько вооружения в результате недополучит фронт.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Что правительство приняло 13 октября?

– Постановление "О некоторых вопросах организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время". По словам Ярослава Железняка, его приняли с однодневной доработкой, а в части процента бронирования – с пятидневной. Это подтвердили и источники РБК-Украина в правительстве.

– Какие изменения в бронировании обсуждали?

– Речь шла о снижении квоты для ОПК со 100% до 85% и для коммунальной сферы с 75% до 60%. Также рассматривали идею исключить из базы для стандартной 50-процентной квоты работников с отсрочкой (студентов, опекунов, многодетных родителей), но от нее отказались.

– Кто сможет определять критичность предприятий?

Вероятно, этим будет заниматься новый спецорган. 12 октября обсуждали создание при Кабмине Координационного центра из 17 человек – представителей СБУ, ГУР, СВР и Нацполиции.

– Почему в оборонной отрасли против снижения квоты?

– В Совете оружейников и NAUDI говорят, что это грозит потерей специалистов и выполнению контрактов, а по оценке NAUDI, потери производства могут превысить мобилизационный эффект.

Анатолий Храпчинский и Виктория Кульчицкая указывают, что компаниям пришлось бы самим выбирать 15% работников, а потеря критического специалиста может остановить весь процесс. В "Генерале Черешне" добавляют, что для них хуже всего – нехватка конкретики относительно возможных изменений.