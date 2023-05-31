Угроза остается. Украинцев предупредили о возможных новых атаках России

Ракетные и дроновые атаки России могут повториться. Украинцев предупредили об угрозе новых обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Военные предупреждают, что, несмотря на паузы, оккупанты могут снова атаковать Украину. Поэтому граждан просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Уровень угрозы ракетно-дроновых атак остается чрезвычайно высоким. Даже когда враг берет паузу, он не отказывается от коварных замыслов", - говорится в сообщении.

При этом по состоянию на утро Россия вывели на боевое дежурство в Черное море 9 кораблей. Среди них три ракетоносителя, два из которых - подводные. Общий залп может составлять 16 крылатых ракет "Калибр".

Россия массированно атакует Украину

За май российские оккупанты почти 20 раз массированно обстреливали Украину, в основном это происходило ночью.

Чаще всего враг выпускал дроны-камикадзе по Киеву, однако силы ПВО сбивали большинство из них. Кроме того, в этом месяце россияне атаковали Украину аэробалистическими ракетами "Кинжал", а также обстреливали из ОТРК "Искандер", выпуская как крылатые, так и баллистические ракеты.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия увеличила частоту атак, поскольку, вероятно, накопила ресурсы.

О том, почему россияне все чаще бьют по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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