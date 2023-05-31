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Российская армия теряет инициативу на фронте, - британская разведка

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Украина, Среда 31 мая 2023 09:08
Российская армия теряет инициативу на фронте, - британская разведка Фото: российская армия утратила инициативу на фронте (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

С начала мая 2023 года Россия все чаще уступает инициативу и реагирует на действия Украины, а не активно движется к собственным военным целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в оперативном отношении российское командование, вероятно, пытается сформировать резервные силы и расположить их там, где, по их мнению, может произойти контрнаступление со стороны Украины.

Однако эти действия срываются в связи с необходимости отправлять войска для заполнения брешей на линии фронта вокруг Бахмута.

Кроме того, отмечают в британской разведке, в мае Россия в течение 20 ночей наносила удары дронами-камикадзе и крылатыми ракетами вглубь Украины.

"Россия не добилась больших успехов в своих вероятных целях по нейтрализации усовершенствованной системы ПВО Украины и уничтожению украинских сил контрнаступления. На местах они передислоцировали силы безопасности, чтобы реагировать на атаки партизан на западе России", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Как сообщало Financial Times, Украина проводит серию смелых "формировочных операций", чтобы обмануть российских военных подготовить поле боя перед контрнаступлением.

Подобную стратегию Украина успешно применила прошлым летом. Неделями страна обсуждала идею южного контрнаступления. А когда российские войска двинулись на юг в ожидании этой атаки, Киев начал блицкриг на север, которые поредевшие российские линии вокруг Харькова.

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