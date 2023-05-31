Почти полтысячи уничтоженных оккупантов: обновленные потери россиян за сутки
Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 470 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили десятки дронов и единиц техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 31 мая 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 207 910 (+470) человек ликвидировано;
- танков - 3802 ед.;
- боевых бронированных машин - 7472 (+3) ед.;
- артиллерийских систем - 3460 (+15) ед.;
- РСЗО - 575 ед.;
- средства ПВО - 333 (+1) ед.;
- самолетов - 313 ед.;
- вертолетов - 298 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3124 (+32) ед.;
- крылатые ракеты - 1107 ед.;
- корабли /катера - 18 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 6230 (+11) ед;
- специальная техника - 454.
Россия теряет войска
Сервис Global Firepower определил, что потери России в Украине - самые большие со времен Второй мировой войны и уже превысили численно войско, как у 16 армий стран НАТО.
При этом наибольшие потери оккупанты несут на востоке Украины. Так, недавно президент США Джо Байден заявил, что РФ потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч своих солдат.
Также военные из Таврического направления сообщили, что за сутки оккупанты потеряли почти две роты солдат убитыми и ранеными.
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