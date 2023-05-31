ua ru
Ср, 31 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский назначил главу Одесской ОВА

Новина українською →
Киев, Среда 31 мая 2023 15:41
Зеленский назначил главу Одесской ОВА Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Олега Кипера на должность главы Одесской областной военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

"Назначить Кипера Олега Александровича главой Одесской областной государственной администрации", - сказано в указе главы государства.

Что известно о Кипере

Отметим, что Олег Кипер начал работать в прокуратуре еще в 2001 году. Он занимал различные должности в прокуратурах Одесской и Ивано-Франковской областей.

Зеленский назначил главу Одесской ОВАФото: Олег Кипер, новый глава Одесской ОВА (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Во времена президентства Виктора Януковича Кипер занимал должность заместителя начальника Генпрокуратуры. Его назначил бывший скандальный генпрокурор Виктор Пшонка.

В октябре 2014 года Киперу запретили занимать государственные должности, согласно закону "Об очищении власти". Но в 2019 году Окружной административный суд Киева, который известен скандальными решениями, назвал люстрацию безосновательной.

С 27 июля 2020 года Кипер занимал должность прокурора Киева.

Он попал в скандал, когда СМИ узнали о его выезде за границу на время новогодних праздников в конце 2022 года.

Напомним, кандидатуру Кипера на должность главы Одесской ОВА вчера, 30 мая, согласовал Кабмин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Одесса Офис президента
NEWS
Свет подорожал. Каким будет тариф на электроэнергию и как вырастут платежки
Свет подорожал. Каким будет тариф на электроэнергию и как вырастут платежки
DAILY
Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют