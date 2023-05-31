Зеленский назначил главу Одесской ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ .

"Назначить Кипера Олега Александровича главой Одесской областной государственной администрации", - сказано в указе главы государства.

Что известно о Кипере

Отметим, что Олег Кипер начал работать в прокуратуре еще в 2001 году. Он занимал различные должности в прокуратурах Одесской и Ивано-Франковской областей.

Фото: Олег Кипер, новый глава Одесской ОВА (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Во времена президентства Виктора Януковича Кипер занимал должность заместителя начальника Генпрокуратуры. Его назначил бывший скандальный генпрокурор Виктор Пшонка.

В октябре 2014 года Киперу запретили занимать государственные должности, согласно закону "Об очищении власти". Но в 2019 году Окружной административный суд Киева, который известен скандальными решениями, назвал люстрацию безосновательной.

С 27 июля 2020 года Кипер занимал должность прокурора Киева.

Он попал в скандал, когда СМИ узнали о его выезде за границу на время новогодних праздников в конце 2022 года.

Напомним, кандидатуру Кипера на должность главы Одесской ОВА вчера, 30 мая, согласовал Кабмин.