Трамп сорвал соглашение о расширенных гарантиях безопасности для Украины, - СМИ

США проводили переговоры о послевоенных гарантиях безопасности для Украины. Однако они сорвались после того, как президент Дональд Трамп заключил "дизельное соглашение" с диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Во время переговоров в Майами в минувшие выходные спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер дали понять, что американский лидер может усилить предложение о гарантиях безопасности для Украины.

Речь шла прежде всего о том, чтобы предотвратить новое вторжение России в рамках обновленного мирного плана.

Американская сторона пыталась найти компромисс по сложному территориальному вопросу, который устроил бы и Киев, и европейских партнеров.

Однако перспективы достижения договоренностей ухудшились после того, как Трамп согласился снять санкционные ограничения на поставки в Россию сотен тысяч баррелей дизельного топлива в рамках соглашения с Владимиром Путиным.

Высокопоставленный чиновник Евросоюза Бьорн Зайберт, присутствовавший на встрече в Майами, сообщил, что договоренность по дизельному топливу стала неожиданностью для участников переговоров.

До появления этой новости украинская делегация и представители европейских стран, среди которых был советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Павелл, обсуждали возможные решения по территориальному вопросу, гарантии безопасности и перспективы вступления Украины в Евросоюз.

По данным издания, американские представители предложили Киеву расширенные гарантии безопасности, рассчитывая таким образом добиться прогресса в вопросе территорий, находящихся под российской оккупацией. Конкретное содержание этих гарантий оставалось неясным.

При этом, как утверждается, они должны были выходить за рамки ранее озвученного Трампом обещания задействовать американскую авиацию для патрулирования воздушного пространства и предоставлять спутниковые разведданные, чтобы сдержать новое российское вторжение.

По словам источника, команда Зеленского в целом положительно восприняла обновленное предложение. Тем не менее делегации трех сторон покинули Майами, так и не достигнув соглашения. Решение Трампа фактически сорвало переговорный процесс.