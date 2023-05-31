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Пыталась проникнуть в Харьковскую область. Синегубов заявил, что вражеская ДРГ отошла с потерями

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Харьковская область, Среда 31 мая 2023 15:24
Пыталась проникнуть в Харьковскую область. Синегубов заявил, что вражеская ДРГ отошла с потерями Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российская диверсионно-разведывательная группа, которая пыталась проникнуть в Харьковскую область, отошла с потерями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Конечно, враг запуская ДРГ пытается проверить слаженность наших войск и плотность нашей охраны. Однако под огневым поражением они вынуждены были отойти с потерями", - сказал он.

Глава Харьковской ОВА отметил, что попытки прорыва ДРГ фиксируют постоянно. Так, он понимает, что оккупанты не оставили своих планов на захват Харькова и область или отдельных населенных пунктов, поэтому и пытается улучшить свое тактическое положение.

Попытка прорыва в Харьковской области

Сегодня утром украинский Генштаб сообщил, что оккупанты предприняли неудачную попытку проникновения диверсантов через границу Украины в районе Зеленого Харьковской области.

Отметим, что вражеские диверсанты периодически пытаются проникнуть на подконтрольную Украине территорию. Чаще такие случаи фиксируют в Херсонской, Харьковской и Сумской областях.

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