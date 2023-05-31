Ждем 14 июня. В Украине решили повысить тариф на воду, но не с первой попытки

В Украине взялись за повышение тарифов на воду. Нацкомиссия которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассматривала возможность повышения уже с 1 июня, но вопрос пока отложили на две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание комиссии.

Отметим, тарифы на холодную воду устанавливаются отдельно для каждого водоканала. Поэтому в зависимости от региона цены могут отличаться.

В таблице ниже приведены тарифы по водоканалам без НДС (отдельно по водоснабжению и водоотведению).

Фото: проект решения о повышения тарифов на воду с 1 июня

Фото: проект решения о повышения тарифов на воду с 1 июня

Это означает, что для "Винницаоблканала" предлагалось установить тариф на уровне на уровне 47,75 гривен за кубометр с НДС (сейчас 25,62).

Для "Луцкводоканала" - 32,24 гривен за кубометр с НДС (сейчас 28,41), для "Днепрводоканала" - 38,79 гривен за кубометр с НДС (сейчас 31,36) и так далее.

Самая дорогая вода в Павлограде (Днепропетровская область). Здесь тариф предлагали поднять до 70,62 гривен за кубометр с НДС (сейчас 53,66).

Для жителей Одессы предлагали поднять тариф до 44,86 гривен за кубометр с НДС (сейчас 35,15), для жителей Киева - до 40,46 гривен за кубометр с НДС (сейчас 30,38).

Почему тарифы еще не повысили

Однако на заседании глава НКРЭКУ Константин Ущаповский сообщил, что сейчас на рынке электрической энергии фиксируется существенное колебание цены. Поэтому члены комиссии сегодня вечером рассмотрят запуск процедуры пересмотра прайс-кепов (price cap).

Price Cap - это ценовые ограничения, необходимые для того, чтобы производители не завышали цены на продажу электроэнергии на рынках на сутки наперед и внутрисуточном рынке.

При расчете тарифов на воду закладывалась цена на электроэнергию для водоканалов на уровне 3,20 гривен за кВт-ч. Очевидно, после пересмотра прайс-кепов вырастет цена на рынке электроэнергии, что приведет к еще большему повышению тарифов на воду.

Соответственно, комиссия поручила подготовить новые расчеты и вернется к данному вопросу 14 июня.