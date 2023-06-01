Пакет допомоги від США та плани підвищити тариф на воду в Україні: новини за 31 травня

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть нові ракети. Тим часом українська влада хоче підвищити тариф на воду.

Більш детально про те, що сталося у середу, 31 травня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

США оголосили черговий пакет військової допомоги для України

Сполучені Штати Америки (США) оголосили черговий пакет воєнної допомоги для України. Його вартість оцінюється у 300 млн доларів.

З повним змістом нового американського пакету допомоги можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

Чекаємо на 14 червня. В Україні вирішили підвищити тариф на воду, але не з першої спроби

В Україні взялися до підвищення тарифів на воду. Нацкомісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розглядала можливість підвищення вже з 1 червня, але питання поки що відклали на два тижні.

Тарифи на холодну воду встановлюються окремо для кожного водоканалу. Тому залежно від регіону ціни можуть відрізнятись.

Показали роботу ППО у соцмережах. У Києві викрили ще дев'ять "блогерів"

Правоохоронці викрили ще дев'ять мешканців Києва, які в соцмережах показали роботу протиповітряної оборони під час масованих атак РФ. Їх передадуть СБУ.

Поліція встановила, що "блогери" знімали на камеру роботу ППО під час атак ворога, а потім виклали відео у соціальних мережах. У такий спосіб вони розкрили специфіку протиповітряної оборони.

Президент ЄК закликала надати Україні далекобійну зброю

Росія розпочала неспровоковану війну проти України. Щоб вирівняти на полі бою розрив у дальності, союзники мають надати ЗСУ далекобійне озброєння, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Ситуація влітку буде напруженою. В "Укренерго" розповіли, чи відключатимуть світло

Влітку Україна може зіткнутися з певним дефіцитом електроенергії. Однак відключення споживачів намагатимуться уникнути, розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Я б не говорив про якісь невідворотні відключення або тим більше блекаути. Ситуація буде дійсно напруженою протягом літа з погляду балансу в енергосистемі, але ми використовуватимемо всі інструменти для того, щоб жодних відключень споживачів протягом цього періоду не допускати", - сказав він.

Зеленський призначив голову Одеської ОВУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олега Кіпера на посаду голови Одеської обласної військової адміністрації.

"Призначити Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі глави держави.