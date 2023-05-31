Легионеры, "засветившиеся" в рейде в Белгородскую область, готовят наступление на Москву, - Times

Добровольцы из легиона "Свобода России", которые брали участие в недавнем рейде в Белгородскую область , вербуют россиян в свои ряды. Когда сил станет достаточно, там не исключают, что предпримут попытку атаки на Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Как рассказал спикер легиона с позывным "Цезарь", "тысячи претендентов" из России хотят попасть в их подразделение. Они, по его словам, попадают в Украину через "определенные нейтральные приграничные государства".

"У нас есть постоянный поток новобранцев, и он растет", - говорит он.

"Цезарь" говорит, что подразделение будет продолжать рейды на границе, пока их силы не будут достаточно большими, чтобы атаковать Москву.

"У нас есть значительные возможности. У нас есть минометы, бронемашины, ПЗРК "Стингер", переносные противотанковые комплексы и очень эффективные разведывательные беспилотники", - отмечает легионер.

По его словам, в настоящее время в Легионе "Свобода России" насчитывается от 500 до 1000 бойцов.

"Мы не преступники и не частная военная компания, как "Вагнера". Все мы являемся гражданами РФ. Некоторые из нас раньше служили в ВСУ", - заявил спикер.

Инциденты в Москве

Буквально 22 мая над центром Москвы заметили летящий флаг легиона "Свобода России" как раз в то время, когда бойцы легиона находились в рейде в Белгородской области.

В последнее время неспокойно не только в приграничных районах России, но и в самой Москве. Например, вчера, 30 мая, столицу России атаковали десятки дронов, некоторые из которых попали в жилые многоэтажки. У Шойгу приуменьшили количество беспилотников в 4 раза.

А 3 мая в России заявили об атаке беспилотников на Кремль.

Для справки

Легион "Свобода России" - подразделение, сформированное из российских военнопленных и добровольцев. О легионе стало известно как о первом подразделении ВСУ, в которое входят граждане РФ.