Відставка Богдана і заява Арахамії про воду в Крим: новини за 11 лютого

Андрій Богдан звільнений з посади голови Офісу президента, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія згоден пустити воду в Крим, в Києві хочуть перейменувати станцію метро. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 11 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

Зеленський звільнив Богдана

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. Відповідний указ опублікований на сайті президента.

Замість Богдана офіс президента очолив помічник президента Андрій Єрмак.

В ОП зробили заяву після відставки Богдана

Арахамія згоден пустити воду в Крим в обмін на поступки Путіна по Донбасу

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія згоден пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна по Донбасу. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

Арахамія зазначив, в Криму, так чи інакше, водою будуть користуватись громадяни України.

У Путіна назвали головного куратора українського напрямку

Головним куратором українського напряму в політиці Кремля є заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, Козак на новій посаді "займається і буде продовжувати займатися українськими справами".

Суд скасував заочний арешт Клюєва

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмінила заочний арешт колишнього першого віце-прем'єр-міністра Андрія Клюєва. Про це йдеться в рішенні суду.

Суд вважає обгрунтованою підозру про вчинення Клюєвим кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу, щоб виправдати подальше розслідування або пред'явити звинувачення.

Число заражених коронавірусом на круїзному лайнері в Японії зросло до 174

Ще 39 осіб, включаючи одного співробітника, заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess в Японії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними громадського мовника NHK, загальна кількість інфікованих на кораблі становить 174 людини.

Зеленський звільнив Лутковську і знайшов їй заміну

Президент України Володимир Зеленський уповноважив Геннадія Кузнєцова представляти Україну у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, звільнивши від виконання цих обов’язків Валерію Лутковську. Про це йдеться в указі президента.

Раніше ЗМІ писали, що Лутковська склала свої повноваження 29 січня. Вона займала цю посаду з 3 червня 2019 року.

Онищенко просить політичного притулку в Німеччині

Колишній депутат Верховної Ради Олександр Онищенко просить Німеччину про надання політичного притулку. Про це повідомив у розмові з DW адвокат українця Інґо Міноджіо.

За словами адвоката, в Україні "катастрофічні умови утримання у слідчих ізоляторах". Також він говорить, що головний політичний опонент Онищенка - Петро Порошенко - "навіть після втрати влади залишається дуже впливовим", що нібито становить небезпеку для колишнього депутата.

Палестина готова до миру з Ізраїлем, - Аббас

Палестина відхилила "мирний план Трампа" щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході, при цьому палестинський лідер Махмуд Аббас заявив про прихильність до миру з Ізраїлем. Про це Аббас заявив під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН, передає The Jerusalem Post.

За словами лідера Палестини, "мирний план Трампа" не може забезпечити мир у регіоні, оскільки він порушує міжнародне право. При цьому Аббас зазначив, що не проти єврейського народу, а проти "будь-якого, хто нападає на Палестину, незалежно від релігії".

Суд заблокував доступ до сайтів букмекерських контор і онлайн-казино

Печерський районний суд Києва заборонив доступ до 60 сайтів букмекерських контор і онлайн-казино. Про це повідомляє прес-служба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Наголошується, що серед заблокованих сайтів онлайн майданчики букмекерських контор Favorit, Parimatch та інших у зв'язку з обвинуваченням у зайнятті гральним бізнесом.

У Києві хочуть перейменувати станцію метро: що відомо

Одну зі станцій метро Києва хочуть перейменувати. Мова йде про станцію "Дорогожичі" на зеленій гілці метрополітену. З такою ініціативою звернулися до київської влади в Меморіальному центрі Голокосту "Бабин Яр".

У центрі хочуть присвоїти станції на Сирецько-Печерській лінії назву "Бабин Яр". Причому всі витрати по фінансуванню заходу готовий взяти на себе благодійний фонд організації.