Суд заблокував доступ до сайтів букмекерських контор і онлайн-казино
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Був заблокований доступ до букмекерським конторам Favorit, Parimatch та інших онлайн-казино
Печерський районний суд Києва заборонив доступ до 60 сайтів букмекерських контор і онлайн-казино. Про це повідомляє прес-служба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
Наголошується, що серед заблокованих сайтів онлайн майданчики букмекерських контор Favorit, Parimatch та інших у зв'язку з обвинуваченням у зайнятті гральним бізнесом.
"Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні таких веб-ресурсів:
- https://skeletinfo.org/;
- https://blackmark.club/;
- http://dosye.com.ua/;
- https://www.capital.ua/;
- https://vgolos.info/;
- vilkov.com;
- obmen.tech;
- belkapay.com;
- teachmecash.com;
- xlemon.biz;
- https://smi.today;
- https://ukr.fm;
- https:// theworldnews.net
- parimathc.com
- lxslot.com
- triumphcasino.com
- favorit.com.ua
- lxbetua.com
- parimtach.com
- finbet.bet
- casino.flint.bet
- bazabet.com.ua
- vulkanstars.com
- xcasino68.com
- zolotoloto.com
- nostalgycasino.com
- vipnetgame.com
- cosmolot.com.ua
- eldorado24.com
- goxbet.com
- gmslots.com
- slotclub.casino
- kozakov.com.ua
- casinomoney.com.ua
- xcasino57.com
- slotor.com
- slotclub.casino
- pmcasinowin.com
- joykasino.net
- gmsdeluxe.com
- grand-casino.com
- gruppirovka.casino
- wulkan777.com
- 777originals.com
- bosscasino.com
- admiral777.com
- bitcoinplay.io
- vulkan24club.com
- vdeluxe.net
- vulkanslot.com
- vulkanroyal.com
- elslots.com
- slotoking.com
- crystalslot.com
- maxbetslots.com
- nikebets.com
- oligarhcasino.com
- pointloto.com
- slotozal.com
- pharaonbet.com", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 23 січня правоохоронці провели обшуки в букмекерської компанії "Фаворит-спорт". Після огляду веб-сайтів "favbet_com" і "favorit.com.ua" було встановлено, що з допомогою останніх надається доступ до проведення азартних ігор.
Зазначимо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що 20 грудня припинена діяльність гральних закладів в Україні.