Суд заблокував доступ до сайтів букмекерських контор і онлайн-казино

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Був заблокований доступ до букмекерським конторам Favorit, Parimatch та інших онлайн-казино

Печерський районний суд Києва заборонив доступ до 60 сайтів букмекерських контор і онлайн-казино. Про це повідомляє прес-служба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Наголошується, що серед заблокованих сайтів онлайн майданчики букмекерських контор Favorit, Parimatch та інших у зв'язку з обвинуваченням у зайнятті гральним бізнесом.

"Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні таких веб-ресурсів:

https://skeletinfo.org/;

https://blackmark.club/;

http://dosye.com.ua/;

https://www.capital.ua/;

https://vgolos.info/;

vilkov.com;

obmen.tech;

belkapay.com;

teachmecash.com;

xlemon.biz;

https://smi.today;

https://ukr.fm;

https:// theworldnews.net

parimathc.com

lxslot.com

triumphcasino.com

favorit.com.ua

lxbetua.com

parimtach.com

finbet.bet

casino.flint.bet

bazabet.com.ua

vulkanstars.com

xcasino68.com

zolotoloto.com

nostalgycasino.com

vipnetgame.com

cosmolot.com.ua

eldorado24.com

goxbet.com

gmslots.com

slotclub.casino

kozakov.com.ua

casinomoney.com.ua

xcasino57.com

slotor.com

slotclub.casino

pmcasinowin.com

joykasino.net

gmsdeluxe.com

grand-casino.com

gruppirovka.casino

wulkan777.com

777originals.com

bosscasino.com

admiral777.com

bitcoinplay.io

vulkan24club.com

vdeluxe.net

vulkanslot.com

vulkanroyal.com

elslots.com

slotoking.com

crystalslot.com

maxbetslots.com

nikebets.com

oligarhcasino.com

pointloto.com

slotozal.com

pharaonbet.com", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 23 січня правоохоронці провели обшуки в букмекерської компанії "Фаворит-спорт". Після огляду веб-сайтів "favbet_com" і "favorit.com.ua" було встановлено, що з допомогою останніх надається доступ до проведення азартних ігор.

Зазначимо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що 20 грудня припинена діяльність гральних закладів в Україні.