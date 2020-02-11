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Суд заблокував доступ до сайтів букмекерських контор і онлайн-казино

Новини » Суспільство     11.02.2020 - 18:49
Суд заблокував доступ до сайтів букмекерських контор і онлайн-казино
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Був заблокований доступ до букмекерським конторам Favorit, Parimatch та інших онлайн-казино

Печерський районний суд Києва заборонив доступ до 60 сайтів букмекерських контор і онлайн-казино. Про це повідомляє прес-служба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Наголошується, що серед заблокованих сайтів онлайн майданчики букмекерських контор Favorit, Parimatch та інших у зв'язку з обвинуваченням у зайнятті гральним бізнесом.

"Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні таких веб-ресурсів:

  • https://skeletinfo.org/;
  • https://blackmark.club/;
  • http://dosye.com.ua/;
  • https://www.capital.ua/;
  • https://vgolos.info/;
  • vilkov.com;
  • obmen.tech;
  • belkapay.com;
  • teachmecash.com;
  • xlemon.biz;
  • https://smi.today;
  • https://ukr.fm;
  • https:// theworldnews.net
  • parimathc.com
  • lxslot.com
  • triumphcasino.com
  • favorit.com.ua
  • lxbetua.com
  • parimtach.com
  • finbet.bet
  • casino.flint.bet
  • bazabet.com.ua
  • vulkanstars.com
  • xcasino68.com
  • zolotoloto.com
  • nostalgycasino.com
  • vipnetgame.com
  • cosmolot.com.ua
  • eldorado24.com
  • goxbet.com
  • gmslots.com
  • slotclub.casino
  • kozakov.com.ua
  • casinomoney.com.ua
  • xcasino57.com
  • slotor.com
  • slotclub.casino
  • pmcasinowin.com
  • joykasino.net
  • gmsdeluxe.com
  • grand-casino.com
  • gruppirovka.casino
  • wulkan777.com
  • 777originals.com
  • bosscasino.com
  • admiral777.com
  • bitcoinplay.io
  • vulkan24club.com
  • vdeluxe.net
  • vulkanslot.com
  • vulkanroyal.com
  • elslots.com
  • slotoking.com
  • crystalslot.com
  • maxbetslots.com
  • nikebets.com
  • oligarhcasino.com
  • pointloto.com
  • slotozal.com
  • pharaonbet.com", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 23 січня правоохоронці провели обшуки в букмекерської компанії "Фаворит-спорт". Після огляду веб-сайтів "favbet_com" і "favorit.com.ua" було встановлено, що з допомогою останніх надається доступ до проведення азартних ігор.

Зазначимо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що 20 грудня припинена діяльність гральних закладів в Україні.

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