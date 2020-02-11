ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Арахамія згоден пустити воду в Крим в обмін на поступки Путіна по Донбасу

Новини » Політика     11.02.2020 - 21:57
Арахамія згоден пустити воду в Крим в обмін на поступки Путіна по Донбасу
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Арахамія буде вважати це достатнім компромісом

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія згоден пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна по Донбасу. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

Арахамія зазначив, в Криму, так чи інакше, водою будуть користуватись громадяни України.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику якусь перевагу в перемовинах по Донбасу, моя особиста позиція, що буду це вважати достатнім компромісом. Я б на таке пішов, тому що в Криму, так чи інакше, водою будуть користуватись громадяни України", - зазначив він.

Раніше постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич спростував інформацію щодо можливого відновлення водопостачання в анексований Крим.

Зазначимо, заступник постійного представника президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева раніше в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що Україна не планує відновлювати водопостачання і транспортне сполучення з анексованим Кримом до повної деокупації. Вона також повідомляла, що Росія завезла в Крим пів мільйона людей за час окупації.

США закликають Росію припинити незаконну окупацію Криму Росія провела чергові військові навчання в анексованому Криму
Новини України Володимир ПутінКримДавид Арахамія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся