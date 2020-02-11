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Зеленський звільнив Лутковську і знайшов їй заміну

Новини » Політика     11.02.2020 - 16:48
Зеленський звільнив Лутковську і знайшов їй заміну
Фото: Валерія Лутковська (president.gov.ua)

Зеленський уповноважив Геннадія Кузнєцова представляти Україну в підгрупі ТКГ

Президент України Володимир Зеленський уповноважив Геннадія Кузнєцова представляти Україну у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, увільнивши від виконання цих обов’язків Валерію Лутковську. Про це йдеться в указі президента.

В указі Зеленського говориться "уповноважити Кузнєцова Геннадія Івановича представляти Україну у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, увільнивши від виконання цих обов’язків В.Лутковську".

Зеленський звільнив Лутковську і знайшов їй заміну

Раніше ЗМІ писали, що Лутковська склала свої повноваження 29 січня. Вона займала цю посаду з 3 червня 2019 року.

Додамо, Геннадій Кузнєцов - генерал-майор Служби безпеки України. Керівник Центру спецоперацій по боротьбі з тероризмом СБУ (7 березня 2014-23 січня 2015).

Також додамо, що завтра відбудеться засідання ТКГ.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента.

Раніше повідомлялось, що Богдан написав заяву про відставку ще в серпні, інформацію підтверджував особисто Зеленський. У підсумку новини про відставку виявилися фейком. Чутки підігрівалися на тлі скандалів, пов'язаних з впливом олігарха Ігоря Коломойського на президента через керівника Офісу президента.

Зеленський: обмінів полоненими буде кілька В ОП зробили заяву після відставки Богдана
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