Онищенко просить політичного притулку в Німеччині

Фото: Олександр Онищенко (УНІАН)

За словами адвоката, в Україні "катастрофічні умови утримання у слідчих ізоляторах"

Колишній депутат Верховної Ради Олександр Онищенко просить Німеччину про надання політичного притулку. Про це повідомив у розмові з DW адвокат українця Інґо Міноджіо.

За словами адвоката, в Україні "катастрофічні умови утримання у слідчих ізоляторах". Також він говорить, що головний політичний опонент Онищенка - Петро Порошенко - "навіть після втрати влади залишається дуже впливовим", що нібито становить небезпеку для колишнього депутата.

"В Україні існує небезпека для життя і здоров'я мого підзахисного", - наголосив адвокат.

Нагадаємо, раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Онищенко мають екстрадувати в Україну з Іспанії, де він переховується від слідства. За його словами, колишній нардеп програв всі судові процеси в Іспанії і є рішення про його екстрадицію.

Відзначимо, в лютому 2019 року до суду було направлено обвинувальний акт щодо Онищенка, якого підозрюють в організації "газових схем".