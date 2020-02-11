ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Єрмак очолив Офіс президента замість Богдана

Новини » Політика     11.02.2020 - 11:34
Єрмак очолив Офіс президента замість Богдана
Фото: Андрій Єрмак (mewos.in.ua)

Раніше Зеленський звільнив Богдана

Андрій Єрмак очолив Офіс президента замість Андрія Богдана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Так, сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади помічника президента України та призначив його керівником ОП.

Єрмак очолив Офіс президента замість Богдана

Єрмак народився у 1971 році у Києві, закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, та у кінці 90-х заснував Міжнародну юридичну компанію. З кінця травня 2019 року Єрмак був помічником Зеленського.

Відзначимо, сьогодні Зеленський також підписав указ про звільнення Андрія Богдана з посади голови ОП. На даний момент сам Богдан свою відставку не прокоментував.

Інформація про звільнення Богдана з'явилася вчора ввечері. Джерело РБК-Україна заявляло, що на відміну від попередніх чуток про звільнення Богдана, на цей раз він "не став би категорично спростовувати цю інформацію".

Як писало РБК-Україна, Зеленський раніше заявив, що не виключає кадрові перестановки в Офісі президента, оскільки є конфлікти, які заважають працювати. Глава держави, говорячи про співробітників свого офісу, зазначив, що "100% когось будемо втрачати. Тому, що ти не можеш жити в постійному конфлікті".

Зеленський допускає відставки в Офісі президента через конфлікти в команді Дата візиту Зеленського в США повинна стати відома найближчим часом, - Єрмак
Новини України Володимир ЗеленськийБогдан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся