Єрмак очолив Офіс президента замість Богдана

Фото: Андрій Єрмак (mewos.in.ua)

Раніше Зеленський звільнив Богдана

Андрій Єрмак очолив Офіс президента замість Андрія Богдана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Так, сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади помічника президента України та призначив його керівником ОП.

Єрмак народився у 1971 році у Києві, закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, та у кінці 90-х заснував Міжнародну юридичну компанію. З кінця травня 2019 року Єрмак був помічником Зеленського.

Відзначимо, сьогодні Зеленський також підписав указ про звільнення Андрія Богдана з посади голови ОП. На даний момент сам Богдан свою відставку не прокоментував.

Інформація про звільнення Богдана з'явилася вчора ввечері. Джерело РБК-Україна заявляло, що на відміну від попередніх чуток про звільнення Богдана, на цей раз він "не став би категорично спростовувати цю інформацію".

Як писало РБК-Україна, Зеленський раніше заявив, що не виключає кадрові перестановки в Офісі президента, оскільки є конфлікти, які заважають працювати. Глава держави, говорячи про співробітників свого офісу, зазначив, що "100% когось будемо втрачати. Тому, що ти не можеш жити в постійному конфлікті".