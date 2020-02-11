В ОП зробили заяву після відставки Богдана

Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Як відомо, сьогодні Зеленський підписав наказ про звільнення Богдана

В Офісі президента після відставки глави ОП Андрія Богдана заявили, що зміна керівника офісу не вплине на політичний курс держави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

В ОП повідомили, що відсьогодні Офіс президента очолює Андрій Єрмак, оскільки Богдан подав у відставку.

"Зміна керівника Офісу президента України жодним чином не впливає на політичний курс держави. Попереду - важливі реформи, й саме на цьому фокусується команда Володимира Зеленського. Офіс президента впевнений, що Андрій Єрмак впорається з довіреною йому відповідальністю", - повідомили в ОП.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Богдана з посади голови ОП і про призначення Єрмака замість нього.

Відзначимо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами Зеленського, в його команді є конфлікти і він не виключає кадрові перестановки в Офісі президента. Зеленський заявив, що в ОП працюють професійні люди, але є конфлікти, тому "100% когось будемо втрачати". При цьому, він підкреслив, що доводиться працювати не тільки з тими, кому він довіряє.