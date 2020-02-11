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Зеленський звільнив Богдана

Новини » Політика     11.02.2020 - 11:33
Зеленський звільнив Богдана
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Богдан звільнений з посади голови Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. Відповідний указ опублікований на сайті президента.

Згідно з указом від 11 лютого 2020 року, Богдана звільнено з посади керівника Офісу президента.

Зеленський звільнив Богдана

Фото: указ президента

Відзначимо, напередодні джерела РБК-Україна у владі заговорили про можливу відставку Богдана. Водночас вони не підтверджували, але й не спростовували таку можливість.

Вже сьогодні стало відомо, що місце Богдана в Офісі президента займе Андрій Єрмак, який до цього був першим помічником Зеленського.

Нагадаємо, Богдан написав заяву про відставку ще в серпні, інформацію підтверджував особисто Зеленський. У підсумку новини про відставку виявилися фейком. Чутки підігрівалися на тлі скандалів, пов'язаних з впливом олігарха Ігоря Коломойського на президента через керівника Офісу президента.

З початку президентської кампанії Володимира Зеленського Богдан був його юридичним радником, після перемоги новий президент призначив його головою Адміністрації президента, а пізніше й реформованого Офісу президента.

До цього восени 2014 балотувався до Верховної Ради за списками партії БПП, однак народним депутатом не став, попри прохідне місце. В ході політичного скандалу партія скасувала його реєстрацію.

До цього був радником олігарха Ігоря Коломойського на посаді голови Дніпропетровської ОДА, одним з адвокатів Геннадія Корбана. В уряді Миколи Азарова був заступником міністра Кабінету міністрів України, урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.

Зеленський допускає відставки в Офісі президента через конфлікти в команді
Новини України Володимир ЗеленськийзвільненняАндрій Богдан
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