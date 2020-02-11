У Путіна назвали головного куратора українського напрямку

Фото: Дмитро Козак (wikimedia.org)

Дмитро Козак став головним відповідальним за українське питання

Головним куратором українського напряму в політиці Кремля є заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, Козак на новій посаді "займається і буде продовжувати займатися українськими справами".

"Точне формулювання буде в розподілі обов'язків, які поки не формалізовані", - додав Пєсков.

Він також позитивно відповів на питання, чи став Козак головним співробітником адміністрації президента, який буде займатися українською тематикою. Водночас він підкреслив, що указ про відставку колишнього головного куратора Владислава Суркова досі не підписаний.

Зазначимо, раніше Козака пов'язували з придністровським напрямком, також він був відповідальним за економічну ситуацію в окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, в кінці січня Пєсков заявляв, що помічники Путіна Владислав Сурков і Юрій Ушаков продовжують займатися українським напрямом в міру своїх повноважень.

До цього російські ЗМІ повідомляли, що Сурков вирішив піти з державної служби через "зміну курсу Кремля на українському напрямку".