Палестина готова до миру з Ізраїлем, - Аббас

Фото: Махмуд Аббас (flickr.com/statephotos)

Аббас закликає до переговорів у форматі "четвірки"

Палестина відхилила "мирний план Трампа" щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході, при цьому палестинський лідер Махмуд Аббас заявив про прихильність до миру з Ізраїлем. Про це Аббас заявив під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН, передає The Jerusalem Post.

За словами лідера Палестини, "мирний план Трампа" не може забезпечити мир у регіоні, оскільки він порушує міжнародне право. При цьому Аббас зазначив, що не проти єврейського народу, а проти "будь-якого, хто нападає на Палестину, незалежно від релігії".

"Мир між Палестиною та Ізраїлем можливий, і ми віддані його досягнення. Я готовий залишитися тут, в ООН, щоб негайно почати переговори. Я скажу одну річ. Ми не будемо вдаватися до насильства або тероризму", - заявив Аббас.

При цьому президент Палестини заявив, що переговори не можуть проходити лише при одному посередника США, закликавши до переговорів у форматі "четвірки" за участю Росії, США, ООН і Євросоюзу.

Раніше постійний представник Ізраїлю при ООН Дані Данон заявив, про готовності Ізраїлю приступити до прямих переговорів з Палестиною щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Нагадаємо, 28 січня президент США Дональд Трамп представив свій мирний план врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Згідно з планом пропонується визнати дві суверенних держави Ізраїль і Палестина. При цьому Ізраїль отримає територію Йорданської долини, а Палестина столиці в Східному Єрусалимі.