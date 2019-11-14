Відкриття ринку землі та Тимошенко в опозиції: новини за 13 листопада

Рада підтримала відкриття ринку землі за основу

Верховна рада України в першому читанні підтримала законопроект про ринок землі. Відповідне рішення підтримали 240 нардепів.

РБК-Україна розбиралося, що пропонує проект № 2178-10, який викликав багатогодинні дискусії в парламенті.

"Батьківщина" перейшла в опозицію

Парламентська фракція партії "Батьківщина" після прийняття Верховною радою закону про ринок землі в першому читанні перейшла в опозицію. Про це заявила лідер фракції Юлія Тимошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Тимошенко назвала сьогоднішнє рішення Ради "розпродажем стратегічних об'єктів, в тому числі землі, і оголосила про перехід до опозиції по відношенню до політики "Слуги народу".

Мазур повернувся в Україну

Затриманий в Польщі український активіст Ігор Мазур 13 листопада повернувся в Україну.

Раніше, 9 листопада, Мазура затримали в Польщі за запитом Російської Федерації. РФ звинувачує активиста в тому, що він нібито в 1994-2000 роках брав участь у складі збройного формування у бойових сутичках з федеральними силами на території Чечні.

ДБР допустили до таємних даних в межах розслідування захоплення кораблів в Керченській протоці

Генеральний штаб Збройних Сил України на виконання ухвали суду надав доступ до Стратегічного плану застосування Збройних сил України співробітникам Державного бюро розслідувань (ДБР). Таким чином, слідчі отримають доступ до державної таємниці.

Як повідомлялося раніше, ДБР розслідує дії керівництва держави при направленні моряків в Керченську протоку, в результаті чого їх взяли у полон.

Суд арештував ще двох підозрюваних у справі розкрадання кредиту Нацбанку

У середу, 13 листопада, суд обрав запобіжні заходи ще двом підозрюваним у справі розкрадання 1,2 млрд грн кредиту, наданого Національним банком України "VAB Банку". Для обох підозрюваних визначили розмір застави.

Коломойський заявив про необхідність відновлення відносин між Україною і РФ

Український олігарх Ігор Коломойський висловився за припинення війни на Донбасі і відновлення відносин між Україною і Росією. Про це він заявив в інтерв'ю виданню The New York Times.

Коломойський вважає, що США використовують Україну в своїх геополітичних цілях. За його словами, "відновлення зв'язків з Росією стало необхідним для економічного виживання України".

Тейлор розповів про два канала зовнішньої політики США по Україні

У США існувало два канали зовнішньої політики щодо України. Про це заявив тимчасовий повірений США у справах України Вільям Тейлор під час відкритих слухань у справі про імпічмент президента Америки Дональда Трампа, передає РБК-Україна.

Як зазначив Тейлор, крім офіційного каналу зовнішньої політики, в США діяв неофіційний канал, який не підкорявся Конгресу.

Курс євро впав до мінімуму з січня 2016 року

Національний банк України (НБУ) на 14 листопада 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 18 копійок до 26,76 гривень за євро. Таким чином, курс євро знову впав нижче рівня 27 грн, на якому він знаходися в січні 2016 року.

Повінь у Венеції: перші кадри смертельного стихійного лиха

Венеція пішла під воду. Найсильніша з 1966 року повінь стала причиною того, що весь історичний центр італійського міста опинився під водою. У мережі масово з'являються фото і відео стихійного лиха, в результаті якого, за даними ЗМІ, загинули вже щонайменше дві людини.