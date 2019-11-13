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Рада підтримала відкриття ринку землі за основу

Новини » Політика     13.11.2019 - 15:22
Рада підтримала відкриття ринку землі за основу
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Парламент попередньо схвалив запуск ринку землі

Верховна рада України в першому читанні підтримала законопроект про ринок землі. Відповідне рішення підтримали 240 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи прийняли за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Документ зареєстровано за № 2178-10.

Відзначимо, сьогодні більшість фракцій виступали проти розгляду законопроекту про ринок землі. Зокрема, проти нього виступили "Голос", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Опозиційна платформа - За життя". Фактично законопроект підтримувала тільки фракція "Слуга народу", хоча й її представники сумнівалися, що голосів для прийняття в першому читанні набереться достатньо.

Також в правлячій фракції підкреслювали, що законопроект буде істотно змінений до другого читання. Передбачається, що в фінальну версію внесуть норму, згідно з якою продаж землі іноземцям буде заборонено до всеукраїнського референдуму.

Крім того, в "Слузі народу" пропонували перехідний період для відкриття ринку землі. Так, глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев пояснив, що перехідний період дозволить підготувати Держгеокадастр до відкриття ринку.

"Я виступаю за те, щоб був певний перехідний період. Так, щоб ринок землі не відкривався відразу з якогось числа повністю. А щоб ми могли, з одного боку, відкривати його поступово, а з іншого - підготуватися", - заявив він.

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