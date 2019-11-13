ДБР допустили до таємних даних в межах розслідування захоплення кораблів в Керченській протоці

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Слідчі отримають доступ до державної таємниці

Генеральний штаб Збройних Сил України на виконання ухвали суду надав доступ до Стратегічного плану застосування Збройних сил України співробітникам Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України у Facebook.

Зазначається, що Генштаб опрацював ухвалу Печерського районного суду міста Києва про надання доступу до Стратегічного плану застосування ЗС України.

"Ухвалу опрацьовано із суворим дотриманням вимог законодавства України з питань охорони державної таємниці. Допущені до Плану посадові особи, в межах повноважень, надали пояснення та окрему інформацію співробітникам Державного бюро розслідувань, які визначені ухвалою Печерського суду і мають відповідну форму допуску до державної таємниці та зобов’язання щодо її збереження перед державою", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує дії керівництва держави при направленні моряків в Керченську протоку, в результаті чого їх взяли у полон.

Нагадаємо, ДБР вилучило документацію і проводить їх експертизу в рамках розслідування кримінального провадження про захоплення українських моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року.