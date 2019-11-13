Суд арештував ще двох підозрюваних у справі розкрадання кредиту Нацбанку

Ілюстративне фото (gp.gov.ua)

Для обох підозрюваних визначили розмір застави

У середу, 13 листопада, суд обрав запобіжні заходи ще двом підозрюваним у справі розкрадання 1,2 млрд грн кредиту, наданого Національним банком України "VAB Банку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зі 384,2 тис. гривень застави обрали директору компанії, яка здійснювала оцінку нерухомості та яка пов’язана з власниками "VAB Банку".

Крім того, арешт з альтернативою внесення застави у розмірі 576,3 тис. гривень суд призначив для засновника фірми, пов’язаної з власниками "VAB Банку".

Як відомо, слідство встановило, що в жовтні 2014 року "VAB Банк" звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, завищили майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Експертиза, проведена під час досудового розслідування, встановила, що, реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн попри 1,8 млрд грн, заявлених "VAB Банком". Тим не менше, знаючи про завищену вартість заставного майна та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту терміном на два роки. Кредит не повернули.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд обрав міру запобіжного заходу члену ради Національного банку України Миколі Каленському

РБК-Україна писало, що детективи НАБУ повідомили фактичному власнику та екс-голові правління "VAB Банку" про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн кредиту Нацбанку. Кількість підозрюваних збільшилася до 10.