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Рада попередньо схвалила запуск ринку землі: що зміниться

Новини » Політика     13.11.2019 - 16:30
Рада попередньо схвалила запуск ринку землі: що зміниться
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Законопроект дозволяє продавати землю іноземним компаніям з 2024

Верховна рада України на пленарному засіданні 13 листопада у першому читанні підтримала законопроект про запуск ринку землі. РБК-Україна розбиралося, що пропонує проект № 2178-10, який викликав багатогодинні дискусії в парламенті.

Хто зможе купити землю

Схвалений за основу законопроект пропонує змінити статтю 130 Земельного кодексу, яка регулює, хто може бути власником землі в Україні. Зокрема, право власності зможуть отримати громадяни України, українські компанії, територіальні громади і держава.

При цьому іноземці та особи без громадянства зможуть набувати право власності на землю в порядку спадщини, але протягом року зобов'язані будуть продати її. Зазначимо, очікується, що до другого читання цей пункт буде істотно змінено, та іноземці зможуть купувати землю, лише якщо дане рішення підтримають на референдумі.

У чинній редакції покупцями землі можуть бути тільки громадяни України з сільськогосподарською освітою або досвідом роботи в цій сфері, а також ті, хто займається веденням товарного виробництва. Також таке право є у компаній, статутними документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва.

Скільки землі можна буде купити?

Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина або компанії, з урахуванням пов'язаних осіб або юридичних осіб, буде наступною:

  • в межах однієї об'єднаної територіальної громади - не має перевищувати 35% земель такої громади;
  • у межах однієї області чи Автономної Республіки Крим - не має перевищувати 8% земель такого регіону;
  • не має перевищувати 0,5% земель сільськогосподарського призначення України.

При цьому орендар матиме переважне право на придбання ділянки за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається. А в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих.

Землю можна буде придбати в розстрочку

У розстрочку терміном до п'яти років зможуть купити землю ті, кому належить право постійного користування та право довічного успадковуваного володіння ділянками, а також орендарі, які отримали землю шляхом переоформлення права постійного користування. Розстрочка платежу буде розраховуватися за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок.

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