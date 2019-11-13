В США розпочалося перше публічне слухання щодо імпічменту Трампа

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Тейлор та Кент відповідатимуть, зокрема, на запитання про тиск на українських політиків

У Конгресі Сполучених Штатів Америки почалися перші відкриті свідчення щодо процедури імпічменту президента США Дональда Трампа. Наразі доповідають очільник дипмісії США в Україні Вільям Тейлор і заступник держсекретаря Джордж Кент, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що Тейлор та Кент відповідатимуть, зокрема, на запитання про тиск на українських політиків.

Слухання про імпічмент Трампа у Конгресі США Слухання про імпічмент президента Трампа в Конгресі: доповідають очільник дипмісії США в Україні Вільям Тейлор і заступник держсекретаря Джордж Кент. Вони відповідатимуть, зокрема, на запитання про тиск на українських політиків Опубліковано hromadske.ua Середа, 13 листопада 2019 р.

Раніше повідомлялося, що у вересні президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту з-за телефонної розмови з Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

РБК-Україна писало, що процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа планують завершити розслідувати в Конгресі до Різдва, 25 грудня. Після завершення розслідування в Конгресі, питання імпічменту Трампа буде розглядатися в Сенаті. У Палаті представників планують, щоб Сенат почав розгляд імпічменту з початку 2020 року.

Крім того, у США опублікували стенограми показань провідного експерта по Україні Ради національної безпеки США Олександра Виндмана і колишнього радника президента США Дональда Трампа з Росії Фіони Хілл в рамках процедури імпічменту Трампа. Стенограми опубліковані на сайті Палати представників Конгресу США.