ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ДБР розслідує дії керівництва країни при направленні моряків в Керченську протоку

Новини » Політика     11.11.2019 - 15:35
ДБР розслідує дії керівництва країни при направленні моряків в Керченську протоку
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

У ДБР немає жодного кримінального провадження стосовно дій самих моряків

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує дії керівництва країни при направленні моряків в Керченську протоку, в результаті чого їх взяли у полон. Про це повідомив глава ДБР Роман Труба у своєму Telegram-каналі.

Труба заявив, що у ДБР немає жодного кримінального провадження стосовно дій самих моряків під час перетину Керченської протоки.

"Спрощуючи: ми з’ясовуємо, чи умисно керівництво держави скерувало наших моряків до Керченської протоки, розуміючи, у тому числі, високу імовірність того, що вони потраплять у полон. А далі - загострення конфлікту та введення військового стану", - написав він.

ДБР розслідує дії керівництва країни при направленні моряків в Керченську протоку

Нагадаємо, раніше ДБР вилучило документацію і проводить їх експертизу в рамках розслідування кримінального провадження про захоплення українських моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Крім того, Печерський районний суд Києва у справі про захоплення українських моряків у Керченській протоці надав Держбюро розслідувань доступ до указів попереднього президента Петра Порошенка, у тому числі секретних.

ДБР проводить обшуки в Держрезерві ДБР перевіряє податківців, які не помітили несплату акцизу на 1,6 млн гривень
Новини України морякиДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся