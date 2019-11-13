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Курс євро впав до мінімуму з січня 2016 року

Новини » Фінанси     13.11.2019 - 18:02
Курс євро впав до мінімуму з січня 2016 року
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Єдина європейська валюта коштує дешевше 27 гривень

Національний банк України (НБУ) на 14 листопада 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 18 копійок до 26,76 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 14 листопада встановлено на такому рівні: 2676,1736 гривень за 100 євро (-18,3042 грн).

При цьому курс євро на 13 листопада становить 2694,4778 гривень за 100 євро.

Курс євро впав до мінімуму з січня 2016 року

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро знову впав нижче рівня 27 грн. А нижче курс був лише 24 січня 2016 року (2671,1526 грн/євро).

Курс євро впав до мінімуму з січня 2016 року

www.bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 13 листопада 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим знизився на 13 копійок до 27,03 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,63 (26,78 - 12 листопада), продажу - 27,03 (27,16 - 12 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 26,92 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,89 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 14 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,31 гривень за долар, що на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара 14 листопада встановлено на такому рівні: 2431,5588 гривень за 100 доларів (-14,6308 гривень).

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