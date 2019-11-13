"Батьківщина" перейшла в опозицію

Фото: лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

Тимошенко оголосила про перехід до опозиції

Парламентська фракція партії "Батьківщина" після прийняття Верховною радою закону про ринок землі в першому читанні перейшла в опозицію. Про це заявила лідер фракції Юлія Тимошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Тимошенко назвала сьогоднішнє рішення Ради "розпродажем стратегічних об'єктів, в тому числі землі, і оголосила про перехід до опозиції по відношенню до політики "Слуги народу".

"Наша команда з першого дня приходу нового президента до влади прийняла рішення не переходити в опозицію ... Але сьогодні Володимир Зеленський перейшов всі" червоні лінії ". За його дорученням проголосовано закон про ринок землі", - заявила Тимошенко.

Вона також заявила, що фракція "Батьківщини" вже направила подання до Конституційного суду з вимогою роз'яснити статтю 13 статті Конституції, яка говорить про те, що українська земля належить народу. Вона додала, що оскаржить в суді прийняття закону в першому читанні через порушення регламенту.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України в першому читанні підтримала законопроект про ринок землі.

При цьому, як заявив глава парламентського комітету з питань аграрної політики Микола Сольський, законопроект про ринок землі (№ 2178-10) буде істотно змінений до другого читання.

