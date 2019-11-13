ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коломойський заявив про необхідність відновлення відносин між Україною і РФ

Новини » Суспільство     13.11.2019 - 12:35
Коломойський заявив про необхідність відновлення відносин між Україною і РФ
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Коломойський висловився за припинення війни на Донбасі

Український олігарх Ігор Коломойський висловився за припинення війни на Донбасі і відновлення відносин між Україною і Росією. Про це він заявив в інтерв'ю виданню The New York Times.

Коломойський вважає, що США використовують Україну в своїх геополітичних цілях. За його словами, "відновлення зв'язків з Росією стало необхідним для економічного виживання України".

"Дайте п'ять, 10 років, і кров буде забута", - заявив він.

Коломойський вважає, що Росія сильніша і Україна повинна поліпшити відносини з нею.

"Вони (росіяни, - ред.) сильніші в будь-якому випадку. Ми повинні поліпшити наші відносини. Люди хочуть миру, доброго життя, вони не хочуть воювати. А ви, - Америка, - змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей за це", - додав він.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю українським ЗМІ Коломойський заявив, що Україна може запропонувати РФ зняти частину санкцій, які стосуються Донбасу.

Також він говорив, що конфлікт на Донбасі переріс у гарячу форму завдяки Росії. Коломойський вважає, що потрібно провести вибори на Донбасі під наглядом ОБСЄ.

Зазначимо, раніше Коломойський назвав війну на Донбасі внутрішнім конфліктом. Він стверджував, що конфлікт на Донбасі "ніким не інспірований, ніякої Росією", при цьому він визнавав, що там є російська техніка.

Також, за його словами, росіяни на тимчасово окупованому Донбасі виконують інтернаціональний борг.

Коломойський через суд списав мільярдний борг перед "ПриватБанком" В ООС представили докази обстрілу бойовиками аграрної компанії
Новини України Російська ФедераціяДонбасІгор Коломойский
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся