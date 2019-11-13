Коломойський заявив про необхідність відновлення відносин між Україною і РФ

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Коломойський висловився за припинення війни на Донбасі

Український олігарх Ігор Коломойський висловився за припинення війни на Донбасі і відновлення відносин між Україною і Росією. Про це він заявив в інтерв'ю виданню The New York Times.

Коломойський вважає, що США використовують Україну в своїх геополітичних цілях. За його словами, "відновлення зв'язків з Росією стало необхідним для економічного виживання України".

"Дайте п'ять, 10 років, і кров буде забута", - заявив він.

Коломойський вважає, що Росія сильніша і Україна повинна поліпшити відносини з нею.

"Вони (росіяни, - ред.) сильніші в будь-якому випадку. Ми повинні поліпшити наші відносини. Люди хочуть миру, доброго життя, вони не хочуть воювати. А ви, - Америка, - змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей за це", - додав він.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю українським ЗМІ Коломойський заявив, що Україна може запропонувати РФ зняти частину санкцій, які стосуються Донбасу.

Також він говорив, що конфлікт на Донбасі переріс у гарячу форму завдяки Росії. Коломойський вважає, що потрібно провести вибори на Донбасі під наглядом ОБСЄ.

Зазначимо, раніше Коломойський назвав війну на Донбасі внутрішнім конфліктом. Він стверджував, що конфлікт на Донбасі "ніким не інспірований, ніякої Росією", при цьому він визнавав, що там є російська техніка.

Також, за його словами, росіяни на тимчасово окупованому Донбасі виконують інтернаціональний борг.