Олімпіада-2022: підсумки дня 7 лютого та медальний залік

Третій день змагань на зимовій Олімпіаді в Пекіні завершився. 7 лютого розіграли дев'ять комплектів нагород.
Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.
Швейцарець Беат Фойц переміг у швидкісному спуску (гірськолижний спорт). Досвідчений спортсмен на 0,10 секунди випередив француза Йоана Кларе. Третім став Маттіас Майєр (Австрія). Українець Іван Ковбаснюк – 33-й із відставанням 5,40 секунди.
Олімпійським чемпіоном у слоупстайлі став канадський сноубордист Макс Парро. "Золото" спортсмена набуває додаткової ваги, враховуючи його боротьбу з лімфомою в 2018-2019 рр. Подіум доповнили Су Їмін (Китай) та співвітчизник Парро Марк МакМорріс.
Командний турнір із фігурного катання завершився перемогою ОКР (45 балів). Золоті медалі дісталися шістьом російським спортсменам. У загальному заліку вони випередили команди США (42 пункти) та Японії (39). Збірна України посіла 10-те місце (8 балів).
Шведська гірськолижниця Сара Гектор перемогла в гігантському слаломі. За підсумками двох фінальних етапів вона випередила італійку Федеріку Бріньйоне та швейцарку Лару Гут-Берамі. Українка Анастасія Шепіленко показала 39-й результат.
Із олімпійським рекордом чемпіонкою у ковзанярському спорті стала Ірен Вюст. Нідерландка тріумфувала на дистанції 1500 м з часом 1:53,28. "Срібло" дісталося японці Міхо Такагі, а бронзова медаль – нідерландці Антуанетті де Йонг.
У біатлоні відбулася індивідуальна гонка серед жінок, у якій перемогла німкеня Деніз Германн. Із одним промахом вона випередила Анаїс Шевальє-Буше з Франції (+9,4) та норвежку Марті Рейселанн-Ольсбу (+15,3). Українки Юлія Джима та Ірина Петренко посіли 10-те й 11-те місця відповідно.
Перше "золото" на Іграх в Пекіні для Італії принесла Аріанна Фонтана. Ковзанярка стала першою у шорт-треку на дистанції 500 м. Італійка пробігла дистанцію за 42,488 секунди й випередила Сюзанну Схюлтінг (Нідерланди) і канадійку Кім Бутен.
Збірна Словенії перемога в командних змаганнях у стрибках з трампліна. Балканська змішана команда випередила ОКР і збірну Канади. У словенській четвірці медалістів опинилася і Урша Богатай, яка раніше взяла "золото" в стрибках зі звичайного трампліна.
Олімпійським чемпіоном із шорт-треку став китаєць Жень Цзивей. Після дискваліфікації угорського спортсмена йому дісталося "золото" на дистанції 1000 м. Також на п'єдестал піднялися Веньлун Лі (Китай) та Шаоан Лю (Угорщина).
До слова, збірна України визначилася зі списком учасників у біатлонній індивідуальній гонці серед чоловіків.