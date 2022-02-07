Олімпіада-2022: підсумки дня 7 лютого та медальний залік

Швейцарець Беат Фойц переміг у швидкісному спуску (гірськолижний спорт). Досвідчений спортсмен на 0,10 секунди випередив француза Йоана Кларе. Третім став Маттіас Майєр (Австрія). Українець Іван Ковбаснюк – 33-й із відставанням 5,40 секунди.

Олімпійським чемпіоном у слоупстайлі став канадський сноубордист Макс Парро. "Золото" спортсмена набуває додаткової ваги, враховуючи його боротьбу з лімфомою в 2018-2019 рр. Подіум доповнили Су Їмін (Китай) та співвітчизник Парро Марк МакМорріс.

Командний турнір із фігурного катання завершився перемогою ОКР (45 балів). Золоті медалі дісталися шістьом російським спортсменам. У загальному заліку вони випередили команди США (42 пункти) та Японії (39). Збірна України посіла 10-те місце (8 балів).

Шведська гірськолижниця Сара Гектор перемогла в гігантському слаломі. За підсумками двох фінальних етапів вона випередила італійку Федеріку Бріньйоне та швейцарку Лару Гут-Берамі. Українка Анастасія Шепіленко показала 39-й результат.

Із олімпійським рекордом чемпіонкою у ковзанярському спорті стала Ірен Вюст. Нідерландка тріумфувала на дистанції 1500 м з часом 1:53,28. "Срібло" дісталося японці Міхо Такагі, а бронзова медаль – нідерландці Антуанетті де Йонг.

У біатлоні відбулася індивідуальна гонка серед жінок, у якій перемогла німкеня Деніз Германн. Із одним промахом вона випередила Анаїс Шевальє-Буше з Франції (+9,4) та норвежку Марті Рейселанн-Ольсбу (+15,3). Українки Юлія Джима та Ірина Петренко посіли 10-те й 11-те місця відповідно.

Перше "золото" на Іграх в Пекіні для Італії принесла Аріанна Фонтана. Ковзанярка стала першою у шорт-треку на дистанції 500 м. Італійка пробігла дистанцію за 42,488 секунди й випередила Сюзанну Схюлтінг (Нідерланди) і канадійку Кім Бутен.

Збірна Словенії перемога в командних змаганнях у стрибках з трампліна. Балканська змішана команда випередила ОКР і збірну Канади. У словенській четвірці медалістів опинилася і Урша Богатай, яка раніше взяла "золото" в стрибках зі звичайного трампліна.

Олімпійським чемпіоном із шорт-треку став китаєць Жень Цзивей. Після дискваліфікації угорського спортсмена йому дісталося "золото" на дистанції 1000 м. Також на п'єдестал піднялися Веньлун Лі (Китай) та Шаоан Лю (Угорщина).

Медальний залік Олімпіади-2022 за підсумками 7 лютого: