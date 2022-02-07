Олимпиада-2022: итоги дня 7 февраля и медальный зачет

Швейцарец Беат Фойц победил в скоростном спуске (горнолыжный спорт). Опытный спортсмен на 0,10 секунды опередил француза Йоана Кларе. Третьим стал Маттиас Майер (Австрия). Украинец Иван Ковбаснюк – 33-й с отставанием в 5,40 секунды.

Олимпийским чемпионом в слоупстайле стал канадский сноубордист Макс Парро. "Золото" спортсмена приобретает дополнительный вес, учитывая его борьбу с лимфомой в 2018-2019 гг. Подиум дополнили Су Имин (Китай) и соотечественник Парро Марк Макморрис.

Командный турнир по фигурному катанию завершился победой ОКР (45 баллов). Золотые медали достались шестерым российским спортсменам. В общем зачете они опередили команды США (42 пункта) и Японии (39). Сборная Украины заняла 10-е место (8 баллов).

Шведская горнолыжница Сара Хектор победила в гигантском слаломе. По итогам двух финальных этапов она опередила итальянку Федерику Бриньоне и швейцарку Лару Гут-Берами. Украинка Анастасия Шепиленко показала 39-й результат.

С олимпийским рекордом чемпионкой в конькобежном спорте стала Ирэн Вюст. Нидерландка первенствовала на дистанции 1500 м со временем 1:53,28. "Серебро" досталось японке Михо Такаги, а бронзовая медаль – нидерландке Антуанетте де Йонг.

В биатлоне состоялась индивидуальная гонка среди женщин, в которой победила немка Дениз Херманн. С одним промахом она опередила Анаис Шевалье-Буше из Франции (+9,4) и норвежку Марте Рейселанн-Ольсбу (+15,3). Украинки Юлия Джима и Ирина Петренко заняли 10-е и 11-е места соответственно.

Первое "золото" на Играх в Пекине Италии принесла Арианна Фонтана. Конькобежка стала первой в шорт-треке на дистанции 500 м. Итальянка пробежала дистанцию за 42,488 секунды и опередила Сюзанну Схюлтинг (Нидерланды) и канадку Ким Бутен.

Сборная Словении победа в командных соревнованиях в прыжках с трамплина. Балканская смешанная команда опередила ОКР и сборную Канады. В словенской четверке медалистов оказалась и Урша Богатай, которая ранее взяла "золото" в прыжках с обычного трамплина.

Олимпийским чемпионом по шорт-треку стал китаец Жень Цзивэй. После дисквалификации венгерского спортсмена ему досталось "золото" на дистанции 1000 м. Также на пьедестал поднялись Вэньлун Ли (Китай) и Шаоан Лю (Венгрия).

Медальный зачет Олимпиады-2022 по итогам 7 февраля: