Зимова Олімпіада 2022: канадець виграв "золото" в сноубордингу

На Олімпіаді відбулися змагання зі сноубордингу серед чоловіків у дисципліні слоупстайл.

Про це повідомляє РБК-Україна .

У фіналі зі слоупстайлу змагалося 12 спортсменів.

Найкраще виступив у фіналі та набрав найбільшу кількість балів канадець Макс Парро. У нього в 2018 році діагностували лімфому, але Макс вилікувався та наприкінці 2019-го повернувся у великий спорт.

Окрім "золота", яке виграв Парро, також були розіграні срібні та бронзові нагороди: