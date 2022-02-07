Олімпіада-2022: німкеня Германн тріумфувала в біатлоні, дует українок в топ-15

На зимових Олімпійських іграх в Пекіні завершилася індивідуальна гонка в жіночому біатлоні. На старт вийшло троє українок.

Про це повідомляє РБК-Україна .

Деніз Германн стала олімпійською чемпіонкою на дистанції 15 км. Вона фінішувала з часом 44:12,7, випередивши на 9,4 секунди Анаїс Шевальє-Буше (Франція). "Бронза" дісталася норвежці Марті Рейселанн-Ольсбу (+15,3).

Першою з українок стартувала Ірина Петренко. Уродженка Чернігівщини на всіх чотирьох вогневих рубежах стріляла влучно. Однак, ходом Петренко програла й фінішувала з відставанням від Германн 1 хвилина 29,5 секунди.

Натомість Юлія Джима навіть з двома промахами зуміла випередити на два роки молодшу партнерку по команді. Відставання олімпійської чемпіонки Сочі-2014 від переможця гонки склало +1:21,7. Дует українок посів 10-те й 11-те місця відповідно.

А ось Валентина Семеренко дістатися до фінішу не зуміла. На дистанції українці стало зле, тож гонка для неї завершилася достроково. Ще одна представниця України – Дарія Блашко – пропустила змагання через коронавірус.