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Олімпіада-2022: пройшов командний турнір з фігурного катання серед жінок у довільній програмі

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Пекін, Понеділок 07 лютого 2022 06:56
Олімпіада-2022: пройшов командний турнір з фігурного катання серед жінок у довільній програмі Фото: олімпійською чемпіонкою у фігурному катанні серед жінок стала Каміла Валієва (twitter.com/Olympics)
Автор: Анна Полисученко

Російська фігуристка Каміла Валієва посіла перше місце в довільній програмі командного турніру Олімпіади в Пекіні. Також Збірна Росії з фігурного катання достроково виграла золото в командному турнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Олімпійських ігор.

У командних змаганнях серед жінок у довільній програмі з фігурного катання призові місця розподілилися наступним чином:

1. Каміла Валієва (Росія) - 178,92.

2. Каорі Сакамото (Японія) - 148,66.

3. Маделін Скіза (Канада) - 132,04.

4. Карен Чен (США) - 131,52.

5. І Чжу ( Китай) - 91,41.

За збірну Росії виступали одиночники Марк Кондратюк та Каміла Валієва, пара Анастасія Мішина та Олександр Галлямов, танцювальний дует Вікторія Синіцина та Микита Кацалапов.

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