Олімпіада-2022: пройшов командний турнір з фігурного катання серед жінок у довільній програмі
Російська фігуристка Каміла Валієва посіла перше місце в довільній програмі командного турніру Олімпіади в Пекіні. Також Збірна Росії з фігурного катання достроково виграла золото в командному турнірі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Олімпійських ігор.
У командних змаганнях серед жінок у довільній програмі з фігурного катання призові місця розподілилися наступним чином:
1. Каміла Валієва (Росія) - 178,92.
2. Каорі Сакамото (Японія) - 148,66.
3. Маделін Скіза (Канада) - 132,04.
4. Карен Чен (США) - 131,52.
5. І Чжу ( Китай) - 91,41.
HISTORY MADE!
15-year-old Kamila Valieva becomes the first woman to land a quadruple jump at an Olympic Games.
За збірну Росії виступали одиночники Марк Кондратюк та Каміла Валієва, пара Анастасія Мішина та Олександр Галлямов, танцювальний дует Вікторія Синіцина та Микита Кацалапов.