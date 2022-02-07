Зимова Олімпіада 2022: збірна Словенії перемогла в стрибках з трампліна
Фото: Тімі Зайц (olympics.com)
На Олімпіаді в Пекіні відбувся фінал у змаганнях зі стрибків на лижах з трампліну в змішаних командах.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У фіналі командних змагань взяло участь вісім збірних.
Найкраще виступила збірна Словенії у складі: Петер Превц, Тімі Зайц, Урша Богатай та Ніка Кріжнар.
На подіум потрапили:
- Словенія – 1001,5 балів
- ОКР – 890,3 балів
- Канада – 844,6 бали
Нагадаємо, що відбувся фінал у змаганнях з шорт-треку серед жінок на дистанції в 500 метрів.