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Зимова Олімпіада 2022: збірна Словенії перемогла в стрибках з трампліна

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Пекін, Понеділок 07 лютого 2022 16:06
Зимова Олімпіада 2022: збірна Словенії перемогла в стрибках з трампліна Фото: Тімі Зайц (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпіаді в Пекіні відбувся фінал у змаганнях зі стрибків на лижах з трампліну в змішаних командах.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У фіналі командних змагань взяло участь вісім збірних.

Найкраще виступила збірна Словенії у складі: Петер Превц, Тімі Зайц, Урша Богатай та Ніка Кріжнар.

На подіум потрапили:

  1. Словенія – 1001,5 балів
  2. ОКР – 890,3 балів
  3. Канада – 844,6 бали

Нагадаємо, що відбувся фінал у змаганнях з шорт-треку серед жінок на дистанції в 500 метрів.

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