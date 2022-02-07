Зимова Олімпіада: збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу індивідуальну гонку
Фото: Дмитро Підручний (Getty Images)
Стали відомі біатлоністи збірної України, які пробіжать індивідуальну гонку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на biathlon.com.ua.
Збірну України в індивідуальній гонці представлятимуть: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.
Стартові номери українських біатлоністів:
- 21. Дмитро Підручний
- 46. Артем Прима
- 63. Антон Дудченко
- 91. Богдан Цимбал
Першим в гонці стартуватиме Максим Цвєтков з команди ОКР. А закриватиме стартовий список фінський біатлоніст Теро Сеппяля, який стартуватиме під 92 номером.
Чоловіча індивідуальна гонка відбудеться 8 лютого о 10:30.
Нагадаємо, що сьогодні відбулася індивідуальна гонка у жінок. Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка фінішувала десятою.