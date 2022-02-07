Зимова Олімпіада 2022: в гігантському слаломі перемогла шведська гірськолижниця
Фото: Сара Гектор (olympics.com)
На Олімпійських іграх в Пекіні відбулися змагання з гірськолижного спорту серед жінок в дисципліні гігантський слалом.
Про це повідомляє РБК-Україна.
На старт змагань вийшло 59 спортсменок, але фінішувати змогли лише 49 гірськолижниць.
До списку фінішувавших увійшла й українська спортсменка Анастасія Шепіленко. Вона показала результат 2:12,33 та посіла 39-е місце.
Медалі в гігантському слаломі виграли:
"золото" – Сара Гектор (Швеція) – 1:55,69
"срібло" – Федеріка Бріньйоне (Італія) – 1:55,97
"бронза" – Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія) – 1:56,41
Нагадаємо, що відбувся фінал у чоловічому швидкісному спуску.