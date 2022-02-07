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Зимова Олімпіада 2022: в гігантському слаломі перемогла шведська гірськолижниця

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Пекін, Понеділок 07 лютого 2022 11:15
Зимова Олімпіада 2022: в гігантському слаломі перемогла шведська гірськолижниця Фото: Сара Гектор (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх в Пекіні відбулися змагання з гірськолижного спорту серед жінок в дисципліні гігантський слалом.

Про це повідомляє РБК-Україна.

На старт змагань вийшло 59 спортсменок, але фінішувати змогли лише 49 гірськолижниць.

До списку фінішувавших увійшла й українська спортсменка Анастасія Шепіленко. Вона показала результат 2:12,33 та посіла 39-е місце.

Медалі в гігантському слаломі виграли:

"золото" – Сара Гектор (Швеція) – 1:55,69

"срібло" – Федеріка Бріньйоне (Італія) – 1:55,97

"бронза" – Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія) – 1:56,41

Нагадаємо, що відбувся фінал у чоловічому швидкісному спуску.

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