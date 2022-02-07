Олімпійські ігри-2022: швейцарець здобув перемогу у швидкісному спуску
Фото: Беат Фойц (olympics.com)
На Олімпійських іграх відбулися змагання з гірськолижного спорту в дисципліні швидкісний спуск.
Про це повідомляє РБК-Україна.
На старт змагань вийшло 42 спортсмени, проте тільки 36 змогли фінішувати.
Серед фінішувавших і українець Іван Ковбаснюк. З результатом 1:48,09 він посів 33-е місце. Для українців у швидкісному спуску цей результат став найкращим в історії.
За медалі розгорнулася напружена боротьба, проте призерами Олімпади стали:
- Беат Фойц (Швейцарія) - 1:42.69
- Жоан Кларе (Франція) +0.10
- Маттіас Майєр (Австрія) +0.16
Нагадаємо, що сьогодні на Олімпіаді закінчилися змагання в командному турнірі у фігурному катанні.