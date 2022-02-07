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Олімпіада-2022: у шорт-треку "золото" здобула італійка

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Пекін, Понеділок 07 лютого 2022 15:44
Олімпіада-2022: у шорт-треку "золото" здобула італійка Фото: Аріанна Фонтана (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх відбувся фінал у змаганнях з шорт-треку серед жінок на дистанції в 500 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У фінальному забігу взяли участь п’ять спортсменок з п’яти різних країн.

Без нагороди залишились представниці Китаю та Бельгії.

Натомість виграли медалі Олімпійських ігор:

"золото" – Аріанна Фонтана (Італія) – 42,488

"срібло" – Сюзанне Схюлтінг (Нідерланди) – 42,559

"бронза" – Кім Бутен (Канада) – 42,724

Нагадаємо, що визначилась Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту серед жінок на дистанції в 1500 метрів.

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