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Олімпійські ігри 2022: нідерландка з рекордом виграла "золото" в ковзанярському спорті

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Пекін, Понеділок 07 лютого 2022 13:20
Олімпійські ігри 2022: нідерландка з рекордом виграла "золото" в ковзанярському спорті Фото: Ірен Вюст (Getty Images)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпіаді відбулися змагання з ковзанярського спорту серед жінок на дистанції в 1500 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Участь в заїзді взяло 30 спортсменок.

Олімпійською чемпіонкою стала нідерландка Ірен Вюст. Вона, крім перемоги, оновила олімпійський рекорд, який тримався з 2014 року. Його встановила також нідерландка – Йорін тер Морс.

Медалі в заїзді на 1500 м виграли:

"золото" – Ірен Вюст (Нідерланди) – 1:53,28

"срібло" – Міхо Такагі (Японія) – 1:53,72

"бронза" – Антуанетте де Йонг (Нідерланди) – 1:54,82

Нагадаємо, що відбулася біатлонна індивідуальна гонка у жінок. Перемогла німкеня Деніз Германн.

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