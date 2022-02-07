Олімпійські ігри 2022: нідерландка з рекордом виграла "золото" в ковзанярському спорті
Фото: Ірен Вюст (Getty Images)
На Олімпіаді відбулися змагання з ковзанярського спорту серед жінок на дистанції в 1500 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Участь в заїзді взяло 30 спортсменок.
Олімпійською чемпіонкою стала нідерландка Ірен Вюст. Вона, крім перемоги, оновила олімпійський рекорд, який тримався з 2014 року. Його встановила також нідерландка – Йорін тер Морс.
Медалі в заїзді на 1500 м виграли:
"золото" – Ірен Вюст (Нідерланди) – 1:53,28
"срібло" – Міхо Такагі (Японія) – 1:53,72
"бронза" – Антуанетте де Йонг (Нідерланди) – 1:54,82
Нагадаємо, що відбулася біатлонна індивідуальна гонка у жінок. Перемогла німкеня Деніз Германн.