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Обстріли Дніпропетровської області та удар по Бахмуту: новини за 10 серпня

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Четвер 11 серпня 2022 08:30
Обстріли Дніпропетровської області та удар по Бахмуту: новини за 10 серпня Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

Російські загарбники відкрили вогонь по Нікопольському району Дніпропетровської області, завдано удару по центральній частині Бахмута, СБУ оголосила у міжнародний розшук колишнього "регіонала". Докладніше про те, що сталося в середу, 10 серпня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

У Росії заявили про "точку неповернення" у війні проти України

У Росії вважають, що війна в Україні нібито пройшла "точку неповернення" і швидке завершення конфлікту зараз неможливе. Про це заявив голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький.

"Спеціальна військова операція" вже пройшла свою точку неповернення. Вона буде продовжена, поза всяким сумнівом", - заявив чиновник країни-агресора.

Єрмак назвав "життєво необхідні" терміни закінчення активної фази війни в Україні

Життєво необхідно завершити активну фазу війни Росії проти України до початку зими. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, одна з причин встановлення саме таких строків полягає в можливих російських атаках по теплоенергетичній інфраструктурі України.

СБУ оголосила у міжнародний розшук колишнього "регіонала"

Служба безпеки України оголосила у міжнародний розшук колишнього депутата від "Партії регіонів" через колабораціонізм.

За інформацією джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про ексдепутата від "Партії регіонів" Ігоря Маркова.

В Києві батьки зможуть обирати форму навчання для школярі

В Україні з 1 вересня запрацюють школи в регіонах, де не йдуть бойові дії. У Києві батьки самі зможуть вибирати для своїх чад формат навчання.

Відзначається, що батьки зможуть змінити свій вибір протягом навчального року.

Українців попередили про грозу: в яких областях очікувати негоду

В четвер, 11 серпня, в низці областей України очікуватимуться грози. Українців попередили про І рівень небезпечності.

Грози очікуватимуться у Києві, західних та північних областях, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській та Полтавській областях.

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