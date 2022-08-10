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Масований обстріл Нікопольського району: кількість жертв зросла

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Дніпро, Середа 10 серпня 2022 09:54
Масований обстріл Нікопольського району: кількість жертв зросла Фото: окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області (t.me/ermaka2022)
Автор: Руслан Гаращенко

Кількість жертв внаслідок нічного обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області зросла до 13. У лікарні Марганця померли двоє поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

"У лікарні Марганця померли двоє поранених під час нічного ворожого обстрілу. Лікарі боролися, але не змогли їх врятувати. До цієї хвилини нічна російська атака по Нікопольському району забрала життя 13 мирних людей. 11 поранені, 5 з них у важкому стані", - повідомив він.

Водночас на атаку окупантів відреагували в Офісі президента України.

"Нікопольський район. 80 реактивних снарядів по житлових будинках. Країна-терорист продовжує воювати з мирними людьми. Боягузливі росіяни не можуть нічого більше зробити, тому б'ють по містах підло ховаючись на Запорізькій АЕС", - написав керівник ОП Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що ніхто з окупантів не уникне покарання, оскільки відомі всі прізвища росіян, які віддають накази і виконують їх.

"Кілька поколінь росіян будуть відповідати за все зло", - додав Єрмак, прикрипивши до посту фотографії з наслідками обстрілу Нікопольського району.

Фото: наслідки російського обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області (t.me/ermaka2022)

Нагадаємо, ми писали, що вночі 10 серпня російські війська двічі відкрили вогонь з "Градів" по Нікопольському району. Ворог направив по житлових кварталах 80 реактивних снарядів.

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