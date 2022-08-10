Росіяни обстріляли Бахмут з реактивної артилерії, є жертви

Російські військові завдали удару по центральній частині Бахмута, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури .

За даними слідчих було встановлено, що російські військові з реактивної артилерії "Ураган" завдали удару по центральній частині Бахмута. Внаслідок попадань у магазини, приватні будинки та багатоповерхівки загинуло 7 цивільних, ще 6 отримали поранення.

"Наразі повні дані щодо загиблих та поранених, а також кількість знищених будинків встановлюються, у місті тривають пожежі", - заявили в прокуратурі.